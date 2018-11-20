Титов предложил создать единый цифровой реестр по уголовным делам

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал создать в России единый цифровой реестр по уголовным делам, который бы вела Генеральная прокуратура, по его мнению, это обеспечит прозрачность следствия.

Во вторник в рамках всероссийской конференции бизнес-омбудсменов проходит заседание экспертного совета при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей. Основной темой заседания стало расширение полномочий прокуроров. Ранее группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму соответствующий законопроект "О внесении изменений в УПК РФ (о расширении полномочий прокурора в досудебном судопроизводстве)".

"Только по экономическим статьям УК и статье 159 УК РФ ("мошенничество") в 2017 году было возбуждено 242 тысячи уголовных дел, прекращено — чуть более 5 тысяч из них. Передано в суд 49 тысяч", — рассказал Титов на заседании, поинтересовавшись, где отражаются все остальные дела.

По его мнению, если "реестр перевести на цифру, то это обеспечит прозрачность следствия и повысит контроль над следствием на всех этапах, без вмешательства в само следствие". Титов призвал распространить на уголовную сферу опыт Единого реестра проверок, который администрирует Генеральная прокуратура РФ, и предложил внести в законопроект положение об обязательном введении реестра уголовных дел, который бы также вела ГП.

"Сегодня прокуратура ведет учет уголовных дел, но он зависит от той информации, которую прокурору представляет следователь", — уточнил бизнес-омбудсмен.

Титов также сослался на опыт других стран, имеющих подобные информационные системы, обеспечивающие учет документооборота при расследовании преступлений. По его словам, правоохранительные органы отражают в таких системах сообщения о преступлениях, принятые по ним процессуальные решения, следственные и процессуальные действия, в том числе меры пресечения, данные о заявителях и участниках уголовного процесса.