В Краснодаре не выявили пропажи вакцин из городских поликлиник

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Проверки из-за публикаций в интернете фотографий с найденными в лесу коробками с вакцинами, приобретенными по госзаказу, показали, что из краснодарских поликлиник вакцины не пропадали, сообщает мэрия города.

Ранее в одном из городских сообществ в соцсети "Вконтакте" появились фото с коробками вакцин, приобретенных, предположительно, по госзаказу. Сообщалось, что они были выброшены в лесу. Краснодарские власти заявили о проведении проверки муниципальных поликлиник.

"Во всех медицинских учреждениях города завершены проверки – ревизия всех остатков вакцины. Проверено, сколько вакцины из этой серии использовано, сколько осталось. Проверка показала, что во всех поликлиниках Краснодара факты пропажи вакцины отсутствуют", — приводит пресс-служба мэрии слова начальника управления здравоохранения города Екатерины Устиновой.