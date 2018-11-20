СК назвал возраст, когда подростки чаще становятся жертвами преступлений

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Среди несовершеннолетних чаще всего жертвами преступлений становятся подростки 15-17 лет, сообщает во вторник пресс-служба Следственного комитета России.

За девять месяцев текущего года следственными органами СК России возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. "11 675 лиц признаны потерпевшими, из них в возрасте до года — 374 ребенка, от года до 5 лет – 789, 6-10 лет – 1647, 11-14 лет – 3640, 15-17 лет – 5225", — говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что от преступных посягательств за три четверти года погибли 917 детей.

"В ведомстве понимают, насколько важен деликатный подход к ребенку, оказавшемуся жертвой или свидетелем насилия. Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха. Поэтому руководство СК России, понимая новые вызовы времени, приняло решение о создании в ведомстве штатных единиц детских психологов", — говорится в сообщении.

Во вторник в России отмечают Всемирный день ребенка, который был введен в практику в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН как день мирового братства и понимания проблем детей. Дата была выбрана не случайно: 20 ноября были приняты Декларация и Конвенция о правах ребенка.