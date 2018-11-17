"У Шнура уши трубочкой свернулись бы": Газманов рассказал о любви к мату

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал о своем отношении к русскому мату.

Певец отметил, что узнал много "крепких" выражений, когда был моряком.

"Я три года ходил в море. Я такие выражения знаю — наверное, у Шнура (Сергей Шнуров — лидер группы "Ленинград" — Прим. ред.) уши трубочкой бы свернулись. Но я этого не буду делать, потому что я очень уважаю и берегу русский мат", — сказал Газманов в эфире передачи "Центральное телевидение" на НТВ.

По словам певца, матом нужно ругаться, а не разговаривать на нем, как это делают, например, дети в школах.

"К сожалению, это нивелирует его мощь, его силу. У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко", — добавил артист.