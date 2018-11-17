В Госдуме призвали усилить контроль за перевозками возле границы

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. После ДТП с автобусом на переезде в Саратовской области вблизи границы с Казахстаном следует усилить контроль над пассажирскими перевозками в приграничных районах, возможно, увеличив там численность сотрудников ГИБДД, считает депутат Госдумы РФ от Саратовской области Николай Панков (ЕР).

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что в субботу около 12.00 (11.00 мск) на нерегулируемом железнодорожном переезде в Озинском районе Саратовской области столкнулись автобус и грузовой поезд. В результате из семи человек, ехавших в автобусе, погибли пятеро пассажиров — граждан Узбекистана, были госпитализированы водитель и его сменщик, являющиеся гражданами Казахстана. В ГИБДД и СК вероятным виновником ДТП назвали 61-летнего водителя автобуса.

"Считаю, важно поднять вопрос о причинах трагедии. О том, что нередко приграничные государства, зарабатывая на пассажирских перевозках в нашу страну, пренебрегают мерами безопасности… Считаю, нужно усиление контроля за автобусными перевозками, особенно транзитными", — написал Панков в субботу в своем Telegram-канале.

"Чтобы не было экономии за счет безопасности пассажиров, не допускался неисправный транспорт, непрофессиональные или перегруженные работой водители, которые засыпают за рулем. Возможно, в приграничных районах надо увеличить численность сотрудников ГИБДД, усилить транспортный контроль. В рамках своих полномочий готов подключиться к совместной работе", — добавил он.

Депутат выразил соболезнования погибшим, их родным и близким.