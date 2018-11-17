В Госдуме призвали усилить контроль за перевозками возле границы

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости. После ДТП с автобусом на переезде в Саратовской области вблизи границы с Казахстаном следует усилить контроль над пассажирскими перевозками в приграничных районах, возможно, увеличив там численность сотрудников ГИБДД, считает депутат Госдумы РФ от Саратовской области Николай Панков (ЕР).
"Считаю, важно поднять вопрос о причинах трагедии. О том, что нередко приграничные государства, зарабатывая на пассажирских перевозках в нашу страну, пренебрегают мерами безопасности… Считаю, нужно усиление контроля за автобусными перевозками, особенно транзитными", — написал Панков в субботу в своем Telegram-канале.
"Чтобы не было экономии за счет безопасности пассажиров, не допускался неисправный транспорт, непрофессиональные или перегруженные работой водители, которые засыпают за рулем. Возможно, в приграничных районах надо увеличить численность сотрудников ГИБДД, усилить транспортный контроль. В рамках своих полномочий готов подключиться к совместной работе", — добавил он.
Депутат выразил соболезнования погибшим, их родным и близким.