Косатки в природе развивают скорость более 50 километров в час, в Средней они находятся в бассейне 25 метров в длину и 3,5 метра в глубину, сделано это из соображений безопасности. Дельфин не сможет разогнаться и пораниться об ограждение.

«Ими занимаются хорошие специалисты, из лучших в стране. Когда в животных вложено много денег, то сделаешь все для того, чтобы они не погибли. Потому что они — товар. Хотя я не исключаю, что там есть люди, которым по-человечески их жалко. Когда ты работаешь с этими животными, — это что-то особенное. И я совершенно не исключаю сочувствия. На мои вопросы сотрудники этой базы ответили: «А нам каково? Мы работаем здесь каждый день». И я им верю», — говорит эксперт.

Мировой и российский научный опыт свидетельствуют о том, что косатки высокоорганизованны и сохраняют семейные связи. В их семьях воспитанием «внуков» занимается «бабушка».