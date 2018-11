«После отлова животные проходят тридцатидневный карантин. После этого можно подавать документы на сертификаты СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), — комментирует Белоиван. — По поводу первых 25 животных из 90 отловленных и были поданы документы. Последовал отказ в связи с рядом нарушений. Но это абсолютно не значит, что победа за нами. Пока не вынесено представление природоохранной прокуратуры, мы ни о чем говорить не можем. Мы находимся в своем правовом поле, желая, чтобы прекратилась вся эта история с отловом. Они находятся в своем, и им еще не вынесено никаких конкретных предписаний».