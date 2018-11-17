В этом году в Охотском море выловили рекордное число косаток и белух. По мнению зоозащитников и ученых, — для незаконной продажи за рубеж и участия в шоу. Сейчас в бухте Средняя в Приморском крае в так называемой китовой тюрьме содержатся одиннадцать косаток и девяносто белух, пятнадцать из которых — сеголетки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сеголетки — беззубые малыши не старше года, которые в основном должны питаться молоком матери. По действующему законодательству, ловить белух в таком возрасте запрещено. Но тем не менее все животные находятся на передержке перед возможной продажей за рубеж.
Общественное внимание обращено не только на малышей-белух, но и на косаток. Коммерческий отлов этих млекопитающих запрещен во всем мире еще в 1982 году. В России их добывают с 2002-го по государственным квотам.
В 2016 — 2017 годах выдачу квот приостанавливали из-за устаревшей информации о численности косаток.
Еще в октябре 2017-го квота на отлов косаток была нулевой. Но в апреле этого года Росрыболовство инициировало корректировку ОДУ (общего допустимого улова), и в мае департамент Росприроднадзора по Дальневосточному округу провел экспертизу и утвердил материалы ОДУ, на основании которых разрешил отлов 13 косаток.
«В общественных слушаниях участвовали ученые и зоозащитники. По их мнению, корректировка была незаконной, ведь у Росрыболовства нет данных о численности животных, что требуется по закону для обоснования ОДУ. Отлов на основании таких корректировок ОДУ может катастрофически сказаться на популяциях косаток, обитающих в Охотском море, — рассказывает Григорий Цидулко, эколог, один из независимых экспертов Международного союза охраны природы. — Однако еще до окончания общественных слушаний государственная экологическая экспертиза выдала положительное заключение на отлов животных».
Ходом государственной экологической экспертизы заинтересовалась Генеральная прокуратура. Проверка выявила нарушения.
Кроме того, по мнению ученых и зоозащитников, использованные данные о популяции косатки в Охотском море некорректны. «Они получены посредством рейсовых учетов: прошло судно через Охотское море и посчитало косаток, которых увидели по дороге. Но нужно понимать, что косатки — высокомобильный вид, они много путешествуют, и экстраполировать результаты на всю популяцию неверно», — считает Дмитрий Лисицын, руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Ольга Филатова, один из ведущих специалистов по косаткам в мире и России, доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ говорит, что разрешение на отлов 13 косаток, выданное в этом году, основано на информации еще 2010 года.
«В Охотском море с 2012-го почти ежегодно проводится отлов косаток, поэтому недопустимо использовать оценку численности, полученную до начала отловов, нужно сначала оценить ущерб, который отловы уже нанесли популяции», — подчеркивает ученый.
Есть в этой истории еще один нюанс: в Охотском море обитают рыбоядные и плотоядные косатки, которые друг с другом не скрещиваются.
Научный комитет Международной китобойной комиссии специально рекомендовал выделить их в разные запасы в российских водах. Комитет по таксономии американского Общества по изучению морских млекопитающих считает рыбоядных и плотоядных косаток разными подвидами.
По словам Филатовой, российские рыбохозяйственные институты игнорируют эти данные.
«Рыбоядных гораздо больше, и учитывают в основном их, а ловят, наоборот, плотоядных, так как они ходят ближе к берегу (охотясь на тюленей), и их проще поймать. Плотоядных косаток очень мало, всего несколько сотен, и отлов 13 молодых особей для них — существенный удар по популяции, — говорит Ольга Филатова. — Косатки очень медленно растут и размножаются (половозрелости достигают в возрасте около десяти лет, рождают одного детеныша в среднем раз в пять лет), и восстановление подорванной популяции будет крайне длительным, а при достижении критически низкой численности может оказаться невозможным».
Весной этого года именно плотоядные, хищные косатки были внесены в новую редакцию Красной книги Камчатского края.
Десятого ноября представители дальневосточной природоохранной прокуратуры, Следственного комитета и эксперты по морским млекопитающим посетили базу для адаптации косаток и белух в бухте Средней.
Лора Белоиван, директор реабилитационного центра «Тюлень» в качестве эксперта оценивала состояние животных и условия их содержания. Вместе с другими специалистами она установила, что в вольерах содержатся не только детеныши белух, но и плотоядные косатки.
«Моя миссия сводилась к тому, чтобы приехать и визуально определить, есть ли повод для приглашения сертифицированного эксперта конкретно по этим животным. Сотрудники прокуратуры и СК не обязаны разбираться, год животному или три. И мы такой повод нашли: на наш взгляд, как минимум 15 белух, находящихся в бухте Средняя, не достигли года. Это нарушение условий рыболовства, — объясняет Белоиван. — Кроме этого, сотрудник Тихоокеанского института океанографии Сергей Рязанов подтвердил, что все косатки, которые содержатся в центре адаптации, плотоядные».
По словам Лоры, условия содержания пригодны для того, чтобы животные не погибли и не заболели.
«Но в данной ситуации это вторично. Невозможно создать в неволе нормальные условия для морских млекопитающих, особенно для китообразных. Это аксиома», — уточняет она.
Косатки в природе развивают скорость более 50 километров в час, в Средней они находятся в бассейне 25 метров в длину и 3,5 метра в глубину, сделано это из соображений безопасности. Дельфин не сможет разогнаться и пораниться об ограждение.
«Ими занимаются хорошие специалисты, из лучших в стране. Когда в животных вложено много денег, то сделаешь все для того, чтобы они не погибли. Потому что они — товар. Хотя я не исключаю, что там есть люди, которым по-человечески их жалко. Когда ты работаешь с этими животными, — это что-то особенное. И я совершенно не исключаю сочувствия. На мои вопросы сотрудники этой базы ответили: «А нам каково? Мы работаем здесь каждый день». И я им верю», — говорит эксперт.
Мировой и российский научный опыт свидетельствуют о том, что косатки высокоорганизованны и сохраняют семейные связи. В их семьях воспитанием «внуков» занимается «бабушка».
«Мы наблюдали, как общаются подростки в вольерах с соседями. Все они отловлены из одной группы. Их разделяет метров шесть-семь, они «разговаривают» через толщу воды. Это все очень видно. Когда ты там находишься, становится ясно, что ты рядом с мощным по интеллекту существом, которое абсолютно не как ты. Нельзя сравнивать их с человеком, это просто другой мир», — уверена Лора Белоиван.
В июле этого года «Экологическая вахта Сахалина», клуб «Бумеранг» и «Друзья Океана» подали иск против департамента Росприроднадзора по Дальневосточному округу о признании недействительным заключения государственной экологической экспертизы и приказа о его утверждении. А так же обратились в Генпрокуратуру.
«Если нам удастся этот суд выиграть, будет установлено, что ОДУ и квоты на вылов косаток в 2018 году выданы незаконно, — поясняет Лисицын. — На сегодняшний день прошло несколько судебных заседаний, иск очень сложный, ближайшее заседание назначено только на 6 декабря».
Хотя в настоящий момент Генеральной прокуратурой ведется следствие по вопросу законности выдачи квот и осуществления отлова косаток и белух в 2018 году, дальневосточный департамент Росприроднадзора начал новую государственную экологическую экспертизу по материалам ОДУ. Ее окончание запланировано на 16 ноября. В случае положительного заключения будет разрешено отловить еще 13 косаток и сотни белух в Охотском море в 2019 году.
Животные, которые ждут своей участи в бухте Средняя, принадлежат четырем фирмам: ООО «Океанариум ДВ», «Афалина», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий». Все млекопитающие отловлены по квоте в учебных и культурно-просветительских целях.
По мнению специалистов, вылов животных произведен с целью их последующего экспорта в океанариумы Китая.
Это предположение подтверждает практика продажи животных за рубеж в предыдущие годы. В июле Генпрокуратура выявила, что в 2012 — 2015 годах руководство четырех коммерческих организаций (названия не обнародованы) предоставило Росрыболовству ложные сведения об использовании косаток в культурно-просветительской деятельности. Семь животных незаконно продали за рубеж.
По таможенным документам стоимость одной косатки составила 77 миллионов рублей. Общая сумма причиненного стране ущерба — 270 миллионов рублей.
В ответе (имеется в распоряжении редакции) Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на запрос общественной организации «Друзья океана» также говорится о намерениях ООО «Океанариум ДВ», «Афалина», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий» поставлять животных в российские и зарубежные зоопарки, дельфинарии, океанариумы, музеи и выставочные комплексы в культурно-просветительских целях.
На сегодня разрешение на добычу может получить только организация, которая сама занимается культурно-просветительской деятельностью. То есть океанариум или дельфинарий.
При этом некоторые страны экспортируют только животных, родившихся в неволе. В Китае спрос на них очень высок.
По данным «Информационного портала Китая», с 2014 по 2016 год в Поднебесной открылось больше океанариумов, чем за предыдущие 27 лет. Их число приближается к двумстам.
Там же упоминается, что общий спрос на животных, таких как дельфины, белухи, косатки, морские львы и моржи, привел к дисбалансу между спросом и предложением, а цены резко изменились.
Greenpeace России сообщает, что, по данным таможенной службы России, только за последние пять лет в Китай вывезли 15 животных.
Кроме того, по некоторым оценкам, методика отлова такова, что на каждую добытую косатку или белуху, приходится как минимум одно погибшее животное. Они запутываются в сетях, захлебываются и тонут.
«Океанариум ДВ» подал заявку на разрешение экспорта белух в Китай, но 12 ноября в результате проверок, прошедших накануне в Средней, Минприроды отказало в вывозе за границу 25 белух из Приморского края.
«После отлова животные проходят тридцатидневный карантин. После этого можно подавать документы на сертификаты СИТЕС (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), — комментирует Белоиван. — По поводу первых 25 животных из 90 отловленных и были поданы документы. Последовал отказ в связи с рядом нарушений. Но это абсолютно не значит, что победа за нами. Пока не вынесено представление природоохранной прокуратуры, мы ни о чем говорить не можем. Мы находимся в своем правовом поле, желая, чтобы прекратилась вся эта история с отловом. Они находятся в своем, и им еще не вынесено никаких конкретных предписаний».
Даже если животных решат вернуть в природу, возникнут трудности.
«С белухами, особенно с малышами, все сложнее, чем с косатками: найти их семьи очень непросто. Малышей сейчас точно выпускать нельзя: зима, а они не готовы выживать одни, без мам и стада. Значит, надо держать их в неволе до лета, а потом правильно реабилитировать и адаптировать к вольной жизни», — высказывает мнение Цидулко.
Общественность активно выступает против содержания косаток в неволе и продаже их за рубеж. Петицию за запрет квот на отлов косаток и белух, размещенную на Change.org, подписали более ста тысяч человек. Российские и зарубежные ученые обратились в департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и просят ведомство и созданную им экспертную комиссию не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год.
Как сообщил РИА Новости представитель департамента Росприроднадзора по ДФО, обращение ученых поступило. "Возможно, оно потребует ответа либо мы его перенаправим в центральный аппарат Росприроднадзора", — сказал собеседник. По его словам, департамент не принимает решения по ОДУ косаток и белух.
В пятницу, 16 ноября, стало известно, что следственным управлением Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.
Установлено, что 11 особей косаток — это не достигшие половой зрелости детеныши, которые относятся к транзитному (плотоядному) подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них — младше года. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В эти выходные экологи планируют провести пикеты в Приморье и на Сахалине за выпуск белух и косаток из «китовой тюрьмы» и против отлова новых животных.
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