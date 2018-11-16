Более 7 тыс многодетных семей Чувашии бесплатно получили земельные участки

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. С 2011 года более семи тысяч чувашских многодетных семей в рамках реализации регионального закона "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской республике" получили бесплатные земельные участки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства юстиции и имущественных отношений республики.

"За период действия закона участки в собственность бесплатно получили 7013 многодетных семей, в том числе в 2018 году — 483 семьи, из них 22 семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Более 4,5 тысячи семей получили участки для индивидуального жилищного строительства, 2396 семей — для ведения личного подсобного хозяйства и 54 семьи — для дачного строительства. Наибольшее количество многодетных семей, получивших участки в этом году, проживает в Чебоксарах", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 430 семей уже получили разрешения от органов местного самоуправления на строительство жилых домов на участках. В качестве дополнительной меры поддержки многодетные семьи Чувашии освобождены от уплаты земельного налога на полученные участки в течение трех лет.

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