Более 7 тыс многодетных семей Чувашии бесплатно получили земельные участки

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. С 2011 года более семи тысяч чувашских многодетных семей в рамках реализации регионального закона "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской республике" получили бесплатные земельные участки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства юстиции и имущественных отношений республики.
В пресс-службе добавили, что 430 семей уже получили разрешения от органов местного самоуправления на строительство жилых домов на участках. В качестве дополнительной меры поддержки многодетные семьи Чувашии освобождены от уплаты земельного налога на полученные участки в течение трех лет.