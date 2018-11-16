ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Ученые России и США по итогам трех лет исследований популяции белого медведя на острове Врангеля на Чукотке отмечают ее хорошее состояние, несмотря на изменение климата и сокращение ледовых покровов, сообщает заповедник "Остров Врангеля".

Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся с 2016 года в рамках проекта российско-американского соглашения "О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания". На острове Врангеля ежегодно организуют наземные маршрутные учеты белых медведей и сбор материала для генетических исследований. Ранее сообщалось о предварительных итогах экспедиции этого года, в рамках которой ученые насчитали 466 белых медведей, включая 68 семейных групп.

Заповедник отмечает, что исследования ведутся в том числе потому, что сейчас стоят задачи сохранения как чукотско-аляскинской популяции, так и белого медведя как вида в условиях потепления и как следствие сокращения ледового покрова, увеличения промышленной активности и числа судов в регионе.

"После трех совместных плодотворных сезонов уже можно сделать предварительные выводы о достаточно хорошем состоянии популяции: большинство наблюдаемых медведей находилось в хорошем физическом состоянии (толстые особи, либо медведи, физическое состояние которых можно охарактеризовать как удовлетворительное), нередки встречи медведиц с тремя медвежатами, что говорит о вполне благоприятных условиях обитания", — говорится в сообщении.

Маршруты ученых охватывают места наибольшей концентрации медведей. Они повторяются из года в год, что в будущем позволит сделать выводы о динамике численности медведей, их размножении, упитанности. Результаты генетических исследований помогут определить степень родства и приблизительные маршруты медведей, которые мигрируют.

По-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что переводится как "остров белых медведей". Специалисты называют его "родильным домом" этих животных. Остров является основным и самым крупным родовым очагом белых медведей.