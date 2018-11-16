Голикова рассказала, сколько женщин в России страдают от ожирения

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четверть российских женщин (26%) страдают ожирением, среди мужчин эта болезнь встречается реже — лишь у 14%, рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

"У нас, как у страны, не самые плохие показатели в этом смысле, но все-таки есть тенденция к ухудшению. И это тревожит. На данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26%женщин. Понятно, что по разным категориям возрастов это выглядит по-разному", — сказала она в интервью "Российской газете"

По словам Голиковой, планируется вести разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания, будет улучшен контроль за рационами питания в школах и больничных учреждениях.

"У нас здесь наполеоновские планы", — добавила вице-премьер.

При этом она отметила, что запланированные меры вполне выполнимы. Компетенция и ресурс, который вобрал в себя Роспотребнадзор, по мнению Голиковой, являются достаточными, чтобы качественно выполнить все задуманное.

Ранее Голикова сообщала, только за 2017 год число граждан с ожирением в России увеличилось на 6% и составило около 2 миллионов человек, среди которых почти 322 тысячи — дети.