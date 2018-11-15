В Югре муниципалитеты получили 7,5 миллиардов на переселение из вагончиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направили более 7,5 миллиарда рублей на расселение и снос балочных строений, приспособленных для жилья, сообщила в четверг глава региона Наталья Комарова.

"По состоянию на 1 ноября с учетом того, что уже сделано, полагаю, что где-то 3900 балков у нас остается еще для сноса. До 1 января 2019 года это количество сократится еще, все активно работают… Из регионального бюджета 10 муниципалитетам выделено больше 7,5 миллиарда рублей, чтобы 9998 балков были снесены и люди переселены. Эти ресурсы у муниципалитетов есть", — подчеркнула губернатор Югры во время пресс-конференции.

По словам Комаровой, большинство муниципалитетов уже направили каждому участнику программы уведомление, что они могут рассчитывать на поддержку, которая предусмотрена в программе.

"Итого мы полагаем, что с учетом всех процедур и большого количества участников, мы рассчитываем на то, что в течение текущего и следующего года оставшиеся пять муниципалитетов справятся с этой задачей и закроют этот вопрос. Важно, что ресурсами обеспечены, остается их рационально распределить", — отметила глава автономного округа.

Она не исключила, что для этого потребуются дополнительные финансовые ресурсы.

"Не исключаю, что завтра выяснится, что нужно еще 3 рубля. Но это 3 рубля, а не 7-8 миллиардов рублей. Полагаю, что мы с вами справимся с этой темой, я считаю, что по крайней мере по заявкам муниципалитетов они получили ресурсов в достаточном объеме", — добавила Комарова.

Тема балков — различных конструкций, в том числе вагончиков, приспособленных под жилье, — поднималась также в ходе недавней встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором в рамках визита главы государства в Югру. Руководитель региона отмечала, что на решение проблемы обеспечения граждан жильем направлена большая часть дополнительных доходов, полученных округом.

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