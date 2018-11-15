В Оренбургской областной клинической больнице отремонтируют поликлинику

ОРЕНБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. В рамках социального партнерства в поликлинике при Оренбургской областной клинической больнице (ООКБ) сделают капитальный ремонт, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"На капитальный ремонт всего поликлинического корпуса — от подвальных помещений до кровли — выделены 200 миллионов рублей, из них 189 миллионов рублей будут направлены на проведение ремонтных работ, а 11 миллионов — на закупку медицинского оборудования", — процитировали в пресс-службе главного врача больницы Александра Редюкова.

По его словам, в поликлинике заменят коммуникации, лифты, старую мебель, вентиляционное оборудование, дверные и оконные блоки, смонтируют локально-вычислительную сеть.

Обновленная поликлиника приступит к работе в следующем году. На время ремонта помощь пациентам будет оказываться в одном из больничных корпусов.

"Мы подготовились к этому событию: в соседнем, четвертом больничном корпусе освобождены площади с отдельным входом, куда временно будет перемещена поликлиническая служба", — сказал Редюков.

В пресс-службе добавили, что поликлиника при ведущей больнице Оренбургской области рассчитана на 600 посещений в смену, пациентов принимают врачи 26 специальностей. После ремонта в медучреждении будут созданы комфортные условия для пребывания пациентов и доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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