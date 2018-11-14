В Москву на зимовку прилетели свиристели и длиннохвостые совы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Длиннохвостые совы, клесты-сосновики и некоторые свиристели прилетели в Москву в преддверии зимы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды со ссылкой на специалистов "Мосприроды".
Ранее сообщалось, что с приходом холодов в Москву прилетели снегири. Так, птицы были замечены на территории Измайловского парка, в Битцевском лесу, в ландшафтных заказниках "Теплый стан", "Тропаревский" и природном заказнике "Долина реки Сетунь".