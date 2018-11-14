В школах Воронежа могут внедрить безналичную оплату питания

ВОРОНЕЖ, 14 ноя — РИА Новости. Власти Воронежской области совместно с банком "Авангард" планируют внедрить во всех школах областного центра программу безналичной оплаты питания, сообщает в среду правительство региона.

Программа "Школьная карта" в рамках системы "Умная школа" внедряется банком "Авангард" с 2017 года и сегодня уже реализуется в нескольких учебных заведениях Воронежа. О результатах ее работы в среду губернатору Александру Гусеву рассказал управляющий воронежского представительства ПАО АКБ "Авангард" Максим Воронков.

"В ходе встречи Александр Гусев и Максим Воронков обсудили перспективы развития этого социального проекта в масштабах всего города. Стороны договорились, что банком будут подготовлены соответствующие предложения", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, школьная карта позволяет осуществлять безналичную оплату питания детей в школьной столовой и буфете, а также "контроль безопасного входа и выхода учеников". Кроме того, она предназначена для использования других электронных сервисов в школе, в частности, электронной библиотеки. По данным облправительства, оборудование, карты и необходимые технологии предоставляются банком бесплатно.

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