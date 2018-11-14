Всероссийский Дед Мороз привез в Кемерово автобус подарков

КЕМЕРОВО, 14 ноя — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга в среду прибыл в Кемерово с известными телеведущими и автобусом подарков, чтобы устроить новогодний праздник в поселке Трещевском и посетить несколько семей, включая пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
"Вот уже третий год подряд мы отправляемся в большое новогоднее путешествие. Длина экватора — 40 тысяч километров, а мы проехали уже 35 тысяч, подарили 175 тонн подарков, и количество добрых дел в этом году будет еще больше. Мы уже побывали в Красноярске, Томске и Барнауле. Всего будет 22 города, а завершится путешествие в Москве большим праздником на Поклонной горе", — сказал Дед Мороз.
В Кузбассе команда зимнего волшебника пробудет два дня и сегодня устроит новогодний праздник для ребят из поселка Трещевского — воспитанников детского дома "Родник", садика и учеников местной школы, в которой учились шесть девочек, погибших 25 марта при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
Дед Мороз навестит еще несколько детских учреждений, собирается заехать в гости к маленькой кемеровчанке Ясмине Никитиной — полуторагодовалой девочке, страдающей редким заболеванием. "У малышки хрупкие кости. Мы подарим ей лекарство, которое, я уверен, ей поможет", — уточнил он.
"Сейчас мы можем помочь огромному количеству людей. Это эстафета добрых дел. В каждом городе есть благотворительные фонды, отзывчивые люди. Главное — видеть, где вы можете быть полезны и помочь, чтобы было как можно меньше людей, равнодушных к чужим бедам", — сказал Дед Мороз и отметил, что для него лично дарить подарки и помогать другим — это не работа, а часть его волшебной жизни.
"Уверен, что в каждом человеке с рождения живет добрый волшебник, который, к сожалению, засыпает, наверное, когда перестают верить в сказки. Волшебство — это доброе дело, которого от тебя не ждут. Добрые дела делаются всем миром, а злые делишки — в темном уголке и в одиночку", — считает Дед Мороз.