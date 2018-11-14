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Всероссийский Дед Мороз привез в Кемерово автобус подарков

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© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВсероссийский Дед Мороз. Архивное фотоВсероссийский Дед Мороз. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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КЕМЕРОВО, 14 ноя — РИА Новости. Дед Мороз из Великого Устюга в среду прибыл в Кемерово с известными телеведущими и автобусом подарков, чтобы устроить новогодний праздник в поселке Трещевском и посетить несколько семей, включая пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На пресс-конференции в городской администрации, куда журналистов пригласили вместе с их детьми, главный волшебник страны рассказал, что Кемерово стал четвертым городом, который он посещает в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ". По его словам, с каждым годом растет число помощников, проект поддерживают звезды телевидения (в Кемерово приехали Вадим Такменев и Анна Янкина), а также волонтеры по всей стране.

"Вот уже третий год подряд мы отправляемся в большое новогоднее путешествие. Длина экватора — 40 тысяч километров, а мы проехали уже 35 тысяч, подарили 175 тонн подарков, и количество добрых дел в этом году будет еще больше. Мы уже побывали в Красноярске, Томске и Барнауле. Всего будет 22 города, а завершится путешествие в Москве большим праздником на Поклонной горе", — сказал Дед Мороз.

В Кузбассе команда зимнего волшебника пробудет два дня и сегодня устроит новогодний праздник для ребят из поселка Трещевского — воспитанников детского дома "Родник", садика и учеников местной школы, в которой учились шесть девочек, погибших 25 марта при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Дед Мороз навестит еще несколько детских учреждений, собирается заехать в гости к маленькой кемеровчанке Ясмине Никитиной — полуторагодовалой девочке, страдающей редким заболеванием. "У малышки хрупкие кости. Мы подарим ей лекарство, которое, я уверен, ей поможет", — уточнил он.

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга едет на санях в резиденции татарского Деда Мороза в селе Яна-Кырлай
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Также волшебник планирует встретиться с Вовой Сидорюком, которому пришлось оставить тренировки по каратэ из-за ухудшения зрения, однако он занялся плаванием. Дед Мороз приготовил подарки и для 11-летнего Сережи Москаленко, который потерял родителей и младшую сестру при ЧП в "Зимней вишне". Как сообщалось, он спасся благодаря тому, что отец успел выбросить его из окна четвертого этажа. Чудом выжившего мальчика кемеровским врачам удалось поставить на ноги.

"Сейчас мы можем помочь огромному количеству людей. Это эстафета добрых дел. В каждом городе есть благотворительные фонды, отзывчивые люди. Главное — видеть, где вы можете быть полезны и помочь, чтобы было как можно меньше людей, равнодушных к чужим бедам", — сказал Дед Мороз и отметил, что для него лично дарить подарки и помогать другим — это не работа, а часть его волшебной жизни.

"Уверен, что в каждом человеке с рождения живет добрый волшебник, который, к сожалению, засыпает, наверное, когда перестают верить в сказки. Волшебство — это доброе дело, которого от тебя не ждут. Добрые дела делаются всем миром, а злые делишки — в темном уголке и в одиночку", — считает Дед Мороз.

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