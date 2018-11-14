Замгенпрокурора расспросит жителей Бурятии и Забайкалья о зарплате и ЖХК

ХАБАРОВСК, 14 ноя — РИА Новости. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин в декабре этого года проведет личный прием жителей новых регионов ДФО — Бурятии и Забайкалья, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО в среду.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"С 15 по 19 декабря 2018 года заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Гулягин проведет в указанных субъектах личный прием граждан по вопросам, связанным с соблюдением законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, в том числе капитального ремонта многоквартирных жилых домов, долевого строительства жилья, а также своевременной выплаты заработной платы", — говорится в сообщении.