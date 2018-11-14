Во ФСИН рассказали о тратах на питание заключенных

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заключенных в российских колониях кормят на 72 рубля в сутки, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Это 2,16 тысячи рублей на месяц из 30 дней.

"По-моему, 72", — ответил он в эфире радио "Эхо Москвы" на вопрос, сколько рублей тратят в день на питание заключенных.

По словам Максименко, ведомство привлекло специалистов, которые провели соответствующие расчеты.

"Есть взрослый мужчина, женщина или подросток, то есть по категориям… есть человек определенной комплекции, и по медицинским показаниям ему надо, мужчине скажем, 3,2 тысячи — 3,3 тысячи килокалорий", — объяснил он.

Генерал отметил, что на каждого человека необходимы расчетные данные. "Мы сделали такие программы, которые полностью дают расклад, какому региону сколько надо на питание больных, женщин, детей, беременных и так далее. И полностью идет расклад. сколько человек потребляет, сколько это будет стоить", — сказал он.

При этом заключенные могут приобретать дополнительные продукты за собственные средства.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный участник кущевской группировки Вячеслав Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — крабы, шашлык и красная икра. СК России завел уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что у осужденных есть право иметь собственный счет, на который поступают деньги от родственников, их можно тратить на покупки в магазине при колонии. Однако если при этом заключенный обязан выплачивать штраф, все деньги с этого счета автоматически идут сначала на его погашение, а потом уже на собственные нужды. На счету Цеповяза было 40 тысяч рублей, и сотрудники колонии их не списывали, добавил Куренной.