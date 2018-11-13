Тамбовщина получит из федерального бюджета миллиард рублей на новые детсады

ТАМБОВ, 13 ноя — РИА Новости. В Тамбовской области в течение двух лет построят девять детских садов, предварительный объем средств федеральной субсидии на эти цели составляет один миллиард рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в рамках реализации национального проекта "Демография" министерство просвещения РФ утвердило перечень строительства новых дошкольных образовательных организаций. Предварительный объем средств федеральной субсидии для Тамбовской области составляет один миллиард рублей. Новые детские сады, рассчитанные в общей сложности на 1280 мест, будут предназначены для ухода и присмотра за детьми от полутора лет.

"В Тамбовской области постоянно работают над решением поставленной президентом страны задачи ликвидировать очередность в детские сады для детей ясельного возраста. Этот вопрос находится под постоянным контролем губернатора Александра Никитина. В 2019 году в Тамбове запланировано строительство дошкольных образовательных организаций в микрорайоне "Телецентр", на улице Астраханской и Серпуховской, в Тамбовском районе — в селах Горелое, Донское и Стрельцы, а также в четвертом микрорайоне города Уварово. Эти садики смогут посещать 910 детей ясельного и дошкольного возраста. В 2020 году к возведению детских садов приступят в северной части города Тамбова и в поселке Строитель Тамбовского района. Новые детсады здесь смогут посещать 370 малышей", — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что осенью текущего года в регионе уже началось строительство пяти дошкольных учреждений на 850 мест.

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