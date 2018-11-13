Тамбовщина получит из федерального бюджета миллиард рублей на новые детсады

ТАМБОВ, 13 ноя — РИА Новости. В Тамбовской области в течение двух лет построят девять детских садов, предварительный объем средств федеральной субсидии на эти цели составляет один миллиард рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"В Тамбовской области постоянно работают над решением поставленной президентом страны задачи ликвидировать очередность в детские сады для детей ясельного возраста. Этот вопрос находится под постоянным контролем губернатора Александра Никитина. В 2019 году в Тамбове запланировано строительство дошкольных образовательных организаций в микрорайоне "Телецентр", на улице Астраханской и Серпуховской, в Тамбовском районе — в селах Горелое, Донское и Стрельцы, а также в четвертом микрорайоне города Уварово. Эти садики смогут посещать 910 детей ясельного и дошкольного возраста. В 2020 году к возведению детских садов приступят в северной части города Тамбова и в поселке Строитель Тамбовского района. Новые детсады здесь смогут посещать 370 малышей", — сказал представитель пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что осенью текущего года в регионе уже началось строительство пяти дошкольных учреждений на 850 мест.
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