Аэропорту Белгорода могут дать имя ученого-инженера, летчика или генерала

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Международному аэропорту "Белгород" могут присвоить имя погибшего в Великую Отечественную войну генерала армии Николая Ватутина, легендарного летчика Алексея Маресьева или выдающегося ученого-инженера Владимира Шухова, сообщается на сайте организаторов конкурса "Великие имена России".

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. В ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили соцопрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист.

В понедельник стартовало финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.

"Шорт-лист имен-претендентов: Ватутин Николай Федорович (1901-1944), Маресьев Алексей Петрович (1916-2001), Шухов Владимир Григорьевич (1853-1939)", — говорится в сообщении.

Советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза Ватутин сыграл огромную роль в освобождении Белгородской области от немецко-фашистских захватчиков. Потерявший ноги после воздушного боя, но вернувшийся в кабину пилота самолета-истребителя, Маресьев считается образцом воли и мужества, про него написана широко известная книга "Повесть о настоящем человеке". Родившийся в Белгородском уезде Курской губернии Шухов является одним из выдающихся отечественных инженеров, которого еще при жизни современники называли российским Эдисоном и "первым инженером Российской империи".

Среди других имен-претендентов значились гетман Богдан Хмельницкий, военные летчики Николай Сурнев и Георгий Чернов, граф Борис Шереметев, "первый красный пилот-воздухоплаватель" Николай Анощенко, актер Михаил Щепкин, летчик-космонавт Георгий Береговой и Святитель Иоасаф.