ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Воронеж станет одним из центров международной онкологической школы, над созданием которой работают российские и венгерские специалисты, сообщает в понедельник правительство Воронежской области.

Расширение сотрудничества между Венгрией и Воронежской областью стало основной темой прошедшей 12 ноября встречи губернатора Александра Гусева с министром социальных ресурсов Венгрии доктором Миклошем Кашлером. На данный момент одним из главных направлений совместной деятельности является медицина, в частности — исследования и лечение онкологических заболеваний. Перед встречей с главой региона венгерская делегация посетила Воронежский государственный медицинский институт имени Н.Н. Бурденко.

"Мы планируем сотрудничество на разных уровнях подготовки студентов-медиков. Это касается взаимных стажировок, обмена опытом, проведения молодежных конференций. То же самое можно сказать о практикующих медиках — намерены сотрудничать на всех уровнях. Кроме того, договорились, что будет создана международная онкологическая школа с центром в трех городах: Москве, Воронеже и Будапеште. Здесь речь идет о совместной работе в области научно-исследовательской деятельности, в частности, исследовании молекулярной патологии белка", — прокомментировал итоги прошедшей встречи Миклош Кашлер.

Гусев отметил, что необходимо объединить усилия ученых, педагогов и врачей-практиков в области лечения онкологических заболеваний.

"Для нас это сейчас очень важно, мы фактически находимся на старте реформирования направления, связанного с лечением онкозаболеваний, в рамках национального проекта, который будет запущен с 2019 года. На эти цели планируется выделить большие средства, и нам не хотелось бы ошибиться в подходах. Необходимо сразу встать на самую современную основу, чтобы получить максимальный результат", — сказал Гусев.

Помимо медицины стороны обсудили и другие потенциальные направления сотрудничества. В частности, глава региона обратил внимание на то, что в Венгрии развита сфера туризма, и предложил рассмотреть возможности сотрудничества и обмена опытом в данной сфере.

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