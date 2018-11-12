МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с победой в престижном конкурсе в Австрии сыровара Олега Сироту, который несколько раз пытался передать продукцию своего предприятия президенту России.

"У подмосковной сыроварни Олега Сироты — две медали на престижном конкурсе в Австрии. Первые в России, кому это удалось. Молодцы, сильная победа на международном уровне! Пусть она вдохновит и других фермеров нашей области, ведь даже небольшие сыроварни могут стать конкурентом европейцев. Мы со своей стороны поможем и поддержим! Только вперёд!" — написал в Instagram Воробьев.

Олег Сирота несколько раз пытался передать продукцию своего предприятия президенту РФ Владимиру Путину, но не взял сыр с собой на заседание клуба "Валдай", где ему как раз представилась такая возможность.