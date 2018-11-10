МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День сотрудника органов внутренних дел посетит Московский университет МВД и пообщается с курсантами, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

"Десятого ноября в День сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин посетит Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, где осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщается с курсантами", — говорится в сообщении.

День сотрудника органов внутренних дел РФ, который отмечается 10 ноября, был установлен указом президента России от 13 октября 2011 года. Свой профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с 1962 года, когда был издан указ о введении государственного праздника – Дня милиции. Переименование милиции в полицию, произошедшее в рамках реформирования системы МВД, повлекло за собой и переименование профессионального праздника. В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме.