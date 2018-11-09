В регионах ведут просветительскую работу в связи с переходом на цифровое ТВ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Региональные филиалы ВГТРК в настоящее время ведут масштабную просветительскую работу среди населения в связи с запланированным переходом России на цифровое вещание, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора холдинга Андрей Кондрашов.

Россия с января 2019 года начнет плавный переход от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса (пакета телеканалов) по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Отказ от аналогового вещания будет происходить плавно, по мере готовности населения к приему цифрового сигнала. Владельцы старых телевизоров со временем должны будут приобрести специальные цифровые приставки для приема нового сигнала.

О том, что вещатели должны будут проводить информационно-разъяснительную кампанию для своих зрителей о том, как перейти с "аналога" на "цифру", чтобы не остаться без телевизионного сигнала, ранее сообщал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Как раз сейчас идет глобальная просветительская работа в регионах, чтобы люди понимали, как надо готовиться к переходу на цифровое вещание. Все наши ГТРК занимаются тем, что информируют зрителей, что нужно делать, доступным языком объясняют, как правильно подключить оборудование и даже, как например, в Тверской области, проводят викторины, победители которых в качестве приза получают цифровую приставку", — рассказал Кондрашов.

Он отметил, что Тверская область, которая в пятницу первой в России перешла на цифровое телевидение, провела очень серьезную работу. "Тверская область — это почти десять тысяч населенных пунктов, поэтому в плане информирования населения регион был очень сложный, но губернатор собрал огромное количество волонтеров, которые настраивали бабушкам оборудование для приема цифрового сигнала, потому что даже если бабушка имеет эту "коробочку", она не всегда понимает, что с ней дальше делать. Так что можно сказать, что Тверская область в этом смысле — образцовый регион", — добавил собеседник агентства.

По словам Кондрашова, в настоящее время в регионах РФ также ведется анализ готовности населения к переходу на цифровое вещание и объема требующегося оборудования.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".