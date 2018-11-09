Минтруд в 2019 году разработает законопроект о ранней помощи

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В конце 2019 года будут подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство РФ в части закрепления за федеральными органами исполнительной власти и регионами полномочий по вопросам ранней помощи и сопровождения, заявил замминистра труда и социальной защиты Григорий Лекарев на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере в пятницу.

Под ранней помощью понимается комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, которые предоставляются нуждающимся в них детям и их семьям. Ранняя помощь будет оказываться детям до трех лет с ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидам, детям из неблагополучных семей, сиротам. Документ направлен на ранее выявление нарушений здоровья, оптимальное развитие и адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребенка, формирование физического и психического здоровья, а также на повышение доступности образования.

В течение 2017-2018 годов приняты и реализуются программы по развитию ранней помощи в 55 регионах, а с 2019 года планируется начать реализацию программ еще в 21 регионе.

"Мы в 2019 году приступим к подготовке соответствующего закона… мы полагаем, что учитывая опыт Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который стоял у истоков внедрения в субъектах подходов по ранней помощи, учитывая то, что сейчас наработала группа, и концепцию, мы будем готовы к концу 2019 года подготовить предложения по внесению изменений в законодательство. Сразу хочу сказать, что члены рабочей группы приходят к выводу, что это не только закон о соцзащите инвалидов… Скорее всего, он будет касаться изменений и законодательства об охране здоровья и законодательства об образовании", — сказал замминистра.

"Соответствующие предложения мы ждём от коллег, от членов рабочей группы, будем за них признательны", — добавил он.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что предложения будут подготовлены к концу 2019 года.