Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила создание нового общественного движения, которое в том числе займется волонтерской деятельностью.

Поклонская подчеркнула, что ведет ряд общественных проектов, среди которых оказание бесплатной медицинской помощи детям Донбасса, а также помощи несовершеннолетним детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"В перспективе всё возможно. Если все эти проекты слить в один общий, то будет одно общее движение, направленное на благо, созидание, на помощь. В этих условиях трудно работать самостоятельно, поэтому я рассматриваю возможность соединения всех проектов в один общий", — сказала Поклонская журналистам.

Она подчеркнула, что проект по оказанию помощи несовершеннолетним детям, которые состоят на учете в службе по делам несовершеннолетних, стартует с Крыма.

"Дети самостоятельно будут оказывать помощь и присматривать за детьми-инвалидами. Таким образом дети начинают понимать, что нужны друг другу и начинают исправляться", — сказала Поклонская.