СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила создание нового общественного движения, которое в том числе займется волонтерской деятельностью.
Поклонская подчеркнула, что ведет ряд общественных проектов, среди которых оказание бесплатной медицинской помощи детям Донбасса, а также помощи несовершеннолетним детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
"В перспективе всё возможно. Если все эти проекты слить в один общий, то будет одно общее движение, направленное на благо, созидание, на помощь. В этих условиях трудно работать самостоятельно, поэтому я рассматриваю возможность соединения всех проектов в один общий", — сказала Поклонская журналистам.
Она подчеркнула, что проект по оказанию помощи несовершеннолетним детям, которые состоят на учете в службе по делам несовершеннолетних, стартует с Крыма.
"Дети самостоятельно будут оказывать помощь и присматривать за детьми-инвалидами. Таким образом дети начинают понимать, что нужны друг другу и начинают исправляться", — сказала Поклонская.