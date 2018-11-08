Медведев встретился с победителями фотоконкурса имени Стенина

ГОРКИ, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с финалистами четвертого международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Он отметил опасность профессии фоторепортера и высокое качество работ конкурсантов.

"Понимаю, насколько опасной является профессия фотожурналиста. Это рисковая профессия. Именно поэтому конкурс посвящен вашему погибшему коллеге, который до конца выполнял свой долг, работая в весьма сложных условиях, на Донбассе, проявляя высокие качества профессиональной фотожурналистики", — сказал Медведев.

По словам премьера, сегодня фотография стала доступна огромному количеству людей, и каждый, у кого есть обычный фотоаппарат или камера на телефоне, считает себя фоторепортером и фотожурналистом. Но, добавил Медведев, "это далеко не так, и мы это понимаем".

"Но для тех, кто здесь, не говоря уже об Андрее Стенине и других фотожурналистах, которые, к сожалению, подвергаются насилию, это на самом деле профессия. <…> Когда журналисты с риском для жизни добывают информацию, это точно не постановочная история, это требует большого мужества", — подчеркнул премьер.

Он также рассказал, что посмотрел фотоработы, когда летел из Москвы в Китай.

"Это хорошие работы <…> Они вошли в финальную группу. Это действительно интересные работы, причем самые разные, начиная от такой сложной военной журналистики и заканчивая, казалось бы, совершенно бытовыми сценками, которые выполнены, на мой взгляд, высокопрофессионально", — отметил Медведев.

Глава правительства, который и сам любит фотографировать, признался, что старается следить за развитием фотографии, техники.

"Мне кажется, что это интересно, тем более что сейчас это стало доступно действительно огромному количеству людей. Вспоминаю, как во Дворце пионеров я учился фотографии… Очень серьезный труд", — сказал он, имея в виду прежде всего съемку на пленку. "Это серьезная ответственная профессия и большое искусство. Я вас поздравляю", — обратился он к участникам конкурса.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев тут же предложил премьеру представить свои работы вне конкурса в следующем году.

Но Медведев признался, что не будет тягаться с профессионалами. В качестве подарка он передал Киселеву и главному редактору МИА "Россия сегодня" Маргарите Симоньян альбом со своими работами.

МИА "Россия сегодня" под эгидой российской Комиссии по делам ЮНЕСКО учредила конкурс имени Андрея Стенина в 2014 году — в память о фотожурналисте, погибшем на юго-востоке Украины при исполнении профессионального долга.

Ежегодный прием работ по традиции начинается в день рождения Стенина, 22 декабря. По сей день конкурс остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главные цели конкурса — поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

Главные темы работ конкурсантов — глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.

В этом году конкурс прошел в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", — и двух категориях, "Одиночная фотография" и "Серия".