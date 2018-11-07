В Ярославле объявили конкурс на должность мэра

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Депутаты муниципалитета города Ярославля объявили о старте конкурса на должность мэра города, специальная комиссия готова до 24 ноября принимать заявления от кандидатов, сообщила мэрия в среду.

Должность мэра Ярославля стала вакантной после ухода Владимира Слепцова в начале октября. Врио градоначальника был назначен Владимир Волков, который, в свою очередь, ради этого покинул пост мэра Переславля-Залесского.

"Конкурс пройдёт в два этапа. 3 декабря конкурсная комиссия проверит достоверность и полноту представленных кандидатами сведений, а 5 декабря состоится заседание муниципалитета, на котором будут оцениваться профессиональные качества претендентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 декабря каждый кандидат в мэры получит возможность выступить перед депутатами, предложив свою программу развития города. После этого по итогам голосования будет определён победитель, который займёт должность мэра Ярославля.

Документы на участие можно подать до 24 ноября в муниципалитет города. Претендент на должность мэра должен достичь 21-летнего возраста, быть гражданином Российской Федерации и не иметь судимостей, отмечают власти.

"Человек, который хочет стать мэром, должен знать и видеть будущее, которое ему предстоит строить на протяжении последующих лет. У кандидата должно быть чёткое видение перспективы развития Ярославля и желание работать на благо людей и города", — заявил председатель муниципалитета Артур Ефремов.