В Кстовском районе Нижегородской области к Новому году откроют детский сад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Детский сад на 75 мест с бассейном в селе Ближнем Борисове Кстовского района Нижегородской области будет введен в эксплуатацию к Новому году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Детский сад в Ближнем Борисове не может открыть свои двери для малышей третий год подряд. Строительно-монтажные работы в полном объеме были завершены в 2017 году, но инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области выявила недостатки, препятствующие получению разрешительных документов на ввод в эксплуатацию здания. Обеспокоенные ситуацией родители обращались во все инстанции.

"Долгожданное открытие детского сада в Ближнем Борисове к концу декабря станет возможным благодаря координации всех уровней власти. Недопустимо, чтобы решение таких проблем увязало в бюрократической трясине, а заложниками ситуации становились дети и молодые родители. Открытие нового детского сада должно серьезно улучшить ситуацию с очередностью в детских садах Кстовского района. В планах — дальнейшее развитие районной системы образования – ремонт и строительство новых школ", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Девятнадцатого октября 2018 года комиссия областной инспекции госстройнадзора подписала акт соответствия объекта действующим строительным нормам и правилам. Разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в селе Ближнее Борисово получено 26 октября.

"Самая главная проблема у нас была с прокладкой коммуникаций, с водоснабжением, с противопожарными мероприятиями. На данный момент все ключевые проблемы решены. С помощью правительства Нижегородской области многие вопросы удалось решить в кратчайшие сроки", — заявил глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев.

По словам министра образования региона Сергея Злобина, очередь в детские дошкольные учреждения в муниципалитете на сегодняшний день составляет около 100 человек.

"Новый детский сад рассчитан на 75 человек, то есть он практически может закрыть всю очередь и обеспечить почти всех желающих местами в дошкольном учреждении. Совместными усилиями с администрацией Кстовского муниципального района была решена основная задача, которую поставил перед нами губернатор, — открыть детский сад до конца декабря месяца, чтобы Новый год, новогодние елки дети смогли встретить в новом дошкольном учреждении", — подчеркнул министр образования Нижегородской области.

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