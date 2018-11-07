МЧС: около 80% объектов с массовым пребыванием людей сдаются с нарушениями

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Практически 80% объектов с массовым пребыванием людей в России сдаются в эксплуатацию с нарушением норм пожарной безопасности, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

"В 80% случаев, когда принимаются объекты с массовым пребыванием людей, там так или иначе присутствуют пороки в сфере строительного проектирования в области пожарной безопасности — как на стадии экспертизы проектов, так и на стадии приемки объектов в эксплуатацию", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что очень злободневной темой остаются отвод земли под строительство, а также пути проезда и подъезда пожарной техники.

"Часто наши подразделения сталкиваются с проблемой отсутствия разворотных площадок, невозможностью раздвижения пожарных лестниц хотя бы в виду пристроев, козырьков объектов, сделанных неправильно", — подчеркнул Еникеев.