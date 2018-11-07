МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на открытии экспозиции "Республика Мордовия — территория инноваций" в Государственной Думе пожаловался, что ему прислали мало колбасы.

"Благодаря революции Мордовия стала республикой — это хорошо. Я не прошу, чтобы 10 батонов, но 3-4 батона попробовать. Потому что очень вкусная колбаса! Конфеты вкусные", — сказал Жириновский.

"История разная у нас, но история хорошая, но колбасы и конфет вы мне мало прислали. Спасибо, что приехали. Ошибка, на будущее старайтесь. Я не прошу заносить корзинами. Не надо! Но 4-5 батонов можно же прислать, 5-6 коробок можно было занести?" — добавил Жириновский.

Выставка открылась в рамках Дней Республики Мордовия, которые проходят с 6 по 9 ноября в стенах нижней палаты парламента. Республика представила достижения и перспективы развития региона в различных сферах жизнедеятельности.

Тематические блоки экспозиции посвящены проектам в области образования и науки, промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма. Особый раздел выставки рассказывает о наследии Чемпионата мира по футболу 2018.

На выставке также представлены репродукции картин народного художника Мордовской АССР Федота Сычкова и копии скульптур российского и советского скульптора Степана Эрьзя.