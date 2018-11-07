Дорогу из Нарьян-Мара на "большую землю" планируют построить к 2022 году

НАРЬЯН-МАР, 7 ноя – РИА Новости. Дорога Нарьян-Мар – Усинск, которая свяжет Ненецкий автономный округ с "большой землей" в любое время года, должна быть построена к 2022 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Цыбульский.

Проблема транспортной доступности в Ненецком автономном округе – одна из самых актуальных, попытки ее решить предпринимаются с 1992 года. "Большое количество руководителей заявляли в качестве приоритета решение этой проблемы, я — не исключение. Но я надеюсь, что сейчас мы взяли реальные темпы строительства дороги Нарьян-Мар – Усинск. Пока я не вижу рисков того, что к 2022 году мы ее не запустим. Я в это верю, все делаю, чтобы сроки не сорвать", — отметил глава региона.

Дорога свяжет НАО с федеральной сетью автодорог. Сегодня жители региона могут выехать из округа только зимой – по так называемому "зимнику". После возведения постоянной трассы, которая будет грунтовой, переезд до Усинска будет занимать около пяти часов.

"Дальше можно будет думать про ее улучшение. Дело в том, что процесс строительства в тундре очень специфический – если вы в этом году делаете хоть одну ошибку, вы платите за нее в следующем. К сожалению, подрядчики такую ошибку сделали, и опережающими темпами они пойти не смогли", — пояснил Цыбульский.

До тех пор, пока в округе не появилась постоянная дорога на "большую землю", власти региона намерены субсидировать большее количество мест на каждом авиарейсе, чтобы снизить финансовую нагрузку на потребителей. "И мы начнем это делать со следующего года, хотя и сегодня мы часть расходов компенсируем", — добавил глава округа.