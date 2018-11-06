В МТС считают выполнимыми требования об идентификации в мессенджерах

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Требования властей РФ по идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона технически выполнимы, но потребуют у операторов связи доработки оборудования, заявили РИА Новости в пресс-службе МТС.
"Технически требования постановления (правительства — ред.) выполнимы, но потребуют доработки оборудования", — заявили в МТС.
Документ также предусматривает внесение операторами в свою базу сведений о том, в каких приложениях переписываются их клиенты, а также уникальный код идентификации пользователя, который ему присвоит мессенджер. В случае расторжения договора между оператором и абонентом, прошедшим процедуру идентификации, или изменений сведений об абоненте оператор в течение суток уведомляет об этом мессенджер. Сервис, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию. Правила вступают в силу через 180 дней.