СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский намерен написать послу Франции в России письмо и приложить фотографии военного французского кладбища в Севастополе, за которым перестали ухаживать французские власти.

Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил военное французское кладбище в Севастополе, где захоронены останки тысяч французских солдат, погибших под Севастополем в годы Крымской войны 1854-56 годов. По оценкам историков, число постоянно присутствующих французских солдат в Крыму превышало 100 тысяч, а число погибших — от 45 до 80 тысяч человек.

"Мы полагаем, что это все связано с санкциями вокруг Крыма, начиная с 2014 года, французская сторона полностью перестала следить за могилами своих воинов, бросили могилы своих соотечественников, исходя из политиканских соображений", — сказал журналистам Мединский.

Мединский выразил надежду, что здравый смысл вернется и французское посольство поймет, что здесь тысячи их соплеменников и за могилами надо следить.

"Я напишу письмо послу Франции, сделаю фотографии того, что здесь сейчас и что было пару месяцев назад, и отправлю послу, и скажу: как Вам не стыдно. Следите за могилами своих предков", — сказал министр.

Земля кладбища французских солдат в Севастополе была ранее выкуплена Францией и, таким образом, была дана возможность следить за могилами, сказал Мединский. Однако, по словам министра, в последние несколько лет кладбище было сильно запущено. Мединский сказал, что попросил севастопольское отделение РВИО привести кладбище в порядок и поблагодарил их за проделанную работу.

"Война эта со стороны французов была, безусловно, захватническая, несправедливая. Где Франция и где Севастополь, что они здесь забыли… Тем не менее в русской культурной традиции — с уважением относиться к солдатам, которые выполняли свой долг, и создавать условия, чтобы страна — пусть и страна-агрессор, в данном случае Франция имела возможность ухаживать за могилами ", — сказал Владимир Мединский.

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