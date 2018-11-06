СЕВАСТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский намерен написать послу Франции в России письмо и приложить фотографии военного французского кладбища в Севастополе, за которым перестали ухаживать французские власти.
"Мы полагаем, что это все связано с санкциями вокруг Крыма, начиная с 2014 года, французская сторона полностью перестала следить за могилами своих воинов, бросили могилы своих соотечественников, исходя из политиканских соображений", — сказал журналистам Мединский.
Мединский выразил надежду, что здравый смысл вернется и французское посольство поймет, что здесь тысячи их соплеменников и за могилами надо следить.
Земля кладбища французских солдат в Севастополе была ранее выкуплена Францией и, таким образом, была дана возможность следить за могилами, сказал Мединский. Однако, по словам министра, в последние несколько лет кладбище было сильно запущено. Мединский сказал, что попросил севастопольское отделение РВИО привести кладбище в порядок и поблагодарил их за проделанную работу.
"Война эта со стороны французов была, безусловно, захватническая, несправедливая. Где Франция и где Севастополь, что они здесь забыли… Тем не менее в русской культурной традиции — с уважением относиться к солдатам, которые выполняли свой долг, и создавать условия, чтобы страна — пусть и страна-агрессор, в данном случае Франция имела возможность ухаживать за могилами ", — сказал Владимир Мединский.
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