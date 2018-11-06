Комитет Думы не поддержал проект об ограничении привлечения коллекторов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение способов взаимодействия должника и коллектора при возврате просроченной задолженности.

Документ, внесенный депутатами от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, разработан в целях уточнения оснований привлечения кредитором коллекторов для возврата просроченной задолженности, а также для защиты должников и третьих лиц при ее возврате.

Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, обращая внимание, что документом, в частности, предлагается ограничить возможность уступки кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только в отношении просроченной задолженности. Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает ограничений на уступку прав (требований) по такому договору в зависимости от наличия у должника просроченной задолженности, напоминает кабмин.

Сейчас кредитор или привлекаемый им коллектор вправе общаться с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, почтовых отправлений. Иные способы взаимодействия возможны с письменного согласия должника. Законопроектом предлагается исключить возможность таких иных способов взаимодействия с должником, сохранив лишь те, которые сейчас прямо прописаны в законе.

Однако такие "иные способы" взаимодействия носят вспомогательный характер, являются дополнительным инструментом при выборе удовлетворяющего обе стороны порядка взаимодействия в рамках возврата просроченной задолженности, от использования которых должник вправе в любой момент отказаться, отмечается в правительственном отзыве на законопроект.

Кроме того, отсутствует обоснование исключения из закона "О потребительском кредите (займе)" положений, направленных на защиту банковской и иной охраняемой законом тайны, а также персональных данных граждан, считает кабмин.