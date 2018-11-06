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Общество

Комитет Думы не поддержал проект об ограничении привлечения коллекторов

(обновлено: 14:38 06.11.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, направленный на ограничение способов взаимодействия должника и коллектора при возврате просроченной задолженности.

Город Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita
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Документ, внесенный депутатами от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, разработан в целях уточнения оснований привлечения кредитором коллекторов для возврата просроченной задолженности, а также для защиты должников и третьих лиц при ее возврате.

Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, обращая внимание, что документом, в частности, предлагается ограничить возможность уступки кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) только в отношении просроченной задолженности. Вместе с тем законодательство РФ не устанавливает ограничений на уступку прав (требований) по такому договору в зависимости от наличия у должника просроченной задолженности, напоминает кабмин.

Сейчас кредитор или привлекаемый им коллектор вправе общаться с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, почтовых отправлений. Иные способы взаимодействия возможны с письменного согласия должника. Законопроектом предлагается исключить возможность таких иных способов взаимодействия с должником, сохранив лишь те, которые сейчас прямо прописаны в законе.

Экс-директор школы Наталья Матвеева
© фото с личной страницы Матвеевой
"Я не коллектор". Директора школы убрали после отказа собирать долги за ЖКХ
Однако такие "иные способы" взаимодействия носят вспомогательный характер, являются дополнительным инструментом при выборе удовлетворяющего обе стороны порядка взаимодействия в рамках возврата просроченной задолженности, от использования которых должник вправе в любой момент отказаться, отмечается в правительственном отзыве на законопроект.

Кроме того, отсутствует обоснование исключения из закона "О потребительском кредите (займе)" положений, направленных на защиту банковской и иной охраняемой законом тайны, а также персональных данных граждан, считает кабмин.

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