МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за слова о том, что "государство ничего не должно" детям, соответствующее заявление было сделано в интервью местному изданию "Облгазета.ru".
В интервью каналу "360" чиновница заявила, что все нападки на нее являются клеветой. По ее словам, она пока не видела вызвавшую резонанс запись со встречи с волонтерами, поэтому ей "сложно комментировать" реакцию СМИ. Глацких сказала, что ответила на вопрос одного из участников мероприятия.
"Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство — лишь помощник в этом вопросе", — пояснила она.
Скандал с высказыванием Глацких про молодежь
Ранее на YouTube было опубликовано видео встречи чиновницы с волонтерами в городе Кировград. В ролике женщина заявляет, что у молодых людей в стране создается впечатление, что государство им все должно.
Однако, как полагает Глацких, государство молодежи "вообще ничего не должно". Чиновница считает, что о молодежи должны заботиться их родители, а не государство, так как государство их не просило рожать.
Реакция на слова чиновницы
Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя высказывание Глацких, назвал ее высказывание некорректным и пообещал разобраться в ситуации.
По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции".
Член президиума Генсовета "Единой России", депутат Государственной Думы Алена Аршинова заявила, что высказывание Глацких о значимости государства для подрастающего поколения свидетельствует о некомпетентности чиновницы и о непонимании ею государственной политики.
Аршинова выразила уверенность, что администрация области отреагирует на грубые просчеты своих подчиненных и не допустит их впредь.
Биография Ольги Глацких
Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной, Свердловская область.
С 2001 по 2005 год входила в состав сборной команды России по художественной гимнастике, она является олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях по данному виду спорта, имеет звание заслуженного мастера спорта России.
После спортивной карьеры закончила МГУ им. М. В. Ломоносова (2011 год) по специальности политолог и Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации (2012 год) по специальности финансовый менеджмент.
В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами Президента Российской Федерации и министерстве спорта Российской Федерации.
Свою нынешнюю должность она заняла в 2016 году.
Исходя из декларации, которая опубликована на портале правительства Свердловской области, Глацких за 2017 год заработала более полутора миллионов рублей.
При этом годом ранее, когда Глацких заняла свою должность, ее годовой доход, согласно поданной декларации, составил 4,25 миллиона рублей.