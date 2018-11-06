ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Глацких извинилась за свои слова

(обновлено: 03:02 06.11.2018)
0200331
© Фото : РГППУДиректор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фотоДиректор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : РГППУ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за слова о том, что "государство ничего не должно" детям, соответствующее заявление было сделано в интервью местному изданию "Облгазета.ru".

Директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Архивное фото
© Фото : РГППУ
Стал известен доход свердловской чиновницы, высказавшейся о молодежи
Глацких добавила, что ее слова были вырваны из контекста.

В интервью каналу "360" чиновница заявила, что все нападки на нее являются клеветой. По ее словам, она пока не видела вызвавшую резонанс запись со встречи с волонтерами, поэтому ей "сложно комментировать" реакцию СМИ. Глацких сказала, что ответила на вопрос одного из участников мероприятия.

"Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство — лишь помощник в этом вопросе", — пояснила она.

Скандал с высказыванием Глацких про молодежь

Ранее на YouTube было опубликовано видео встречи чиновницы с волонтерами в городе Кировград. В ролике женщина заявляет, что у молодых людей в стране создается впечатление, что государство им все должно.

Однако, как полагает Глацких, государство молодежи "вообще ничего не должно". Чиновница считает, что о молодежи должны заботиться их родители, а не государство, так как государство их не просило рожать.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В ГД предложили сделать выговор свердловской чиновнице за слова о молодежи
Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

Реакция на слова чиновницы

Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя высказывание Глацких, назвал ее высказывание некорректным и пообещал разобраться в ситуации.

По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции".

Член президиума Генсовета "Единой России", депутат Государственной Думы Алена Аршинова заявила, что высказывание Глацких о значимости государства для подрастающего поколения свидетельствует о некомпетентности чиновницы и о непонимании ею государственной политики.

Аршинова выразила уверенность, что администрация области отреагирует на грубые просчеты своих подчиненных и не допустит их впредь.

Партия Единая Россия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ЕР прокомментировали слова свердловской чиновницы про молодежь
Член Совета Федерации Алексей Пушков в свою очередь заявил, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, в России "вообще рожать перестанут".

Биография Ольги Глацких

Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной, Свердловская область.

С 2001 по 2005 год входила в состав сборной команды России по художественной гимнастике, она является олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях по данному виду спорта, имеет звание заслуженного мастера спорта России.

После спортивной карьеры закончила МГУ им. М. В. Ломоносова (2011 год) по специальности политолог и Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации (2012 год) по специальности финансовый менеджмент.

В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами Президента Российской Федерации и министерстве спорта Российской Федерации.

Свою нынешнюю должность она заняла в 2016 году.

Исходя из декларации, которая опубликована на портале правительства Свердловской области, Глацких за 2017 год заработала более полутора миллионов рублей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пушков прокомментировал слова свердловской чиновницы о молодежи
Чиновница владеет двумя участками площадью 900 и 533 квадратных метра, квартирой площадью 116 квадратных метров, а также гаражом. Кроме того, в ее пользовании находятся еще две квартиры. Она также задекларировала два автомобиля — Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.

При этом годом ранее, когда Глацких заняла свою должность, ее годовой доход, согласно поданной декларации, составил 4,25 миллиона рублей.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена