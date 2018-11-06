МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за слова о том, что "государство ничего не должно" детям, соответствующее заявление было сделано в интервью местному изданию "Облгазета.ru".

Глацких добавила, что ее слова были вырваны из контекста.

В интервью каналу "360" чиновница заявила, что все нападки на нее являются клеветой. По ее словам, она пока не видела вызвавшую резонанс запись со встречи с волонтерами, поэтому ей "сложно комментировать" реакцию СМИ. Глацких сказала, что ответила на вопрос одного из участников мероприятия.

"Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство — лишь помощник в этом вопросе", — пояснила она.

Скандал с высказыванием Глацких про молодежь

Ранее на YouTube было опубликовано видео встречи чиновницы с волонтерами в городе Кировград. В ролике женщина заявляет, что у молодых людей в стране создается впечатление, что государство им все должно.

Однако, как полагает Глацких, государство молодежи "вообще ничего не должно". Чиновница считает, что о молодежи должны заботиться их родители, а не государство, так как государство их не просило рожать.

Реакция на слова чиновницы

Так чиновница ответила на вопрос о финансировании детских проектов в Кировграде.

Руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя высказывание Глацких, назвал ее высказывание некорректным и пообещал разобраться в ситуации.

По его словам, необходимо понять, "имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции".

Член президиума Генсовета "Единой России", депутат Государственной Думы Алена Аршинова заявила, что высказывание Глацких о значимости государства для подрастающего поколения свидетельствует о некомпетентности чиновницы и о непонимании ею государственной политики.

Аршинова выразила уверенность, что администрация области отреагирует на грубые просчеты своих подчиненных и не допустит их впредь.

Биография Ольги Глацких

Член Совета Федерации Алексей Пушков в свою очередь заявил, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, в России "вообще рожать перестанут".

Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной, Свердловская область.

С 2001 по 2005 год входила в состав сборной команды России по художественной гимнастике, она является олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях по данному виду спорта, имеет звание заслуженного мастера спорта России.

После спортивной карьеры закончила МГУ им. М. В. Ломоносова (2011 год) по специальности политолог и Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации (2012 год) по специальности финансовый менеджмент.

В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами Президента Российской Федерации и министерстве спорта Российской Федерации.

Свою нынешнюю должность она заняла в 2016 году.

Исходя из декларации, которая опубликована на портале правительства Свердловской области, Глацких за 2017 год заработала более полутора миллионов рублей.

Чиновница владеет двумя участками площадью 900 и 533 квадратных метра, квартирой площадью 116 квадратных метров, а также гаражом. Кроме того, в ее пользовании находятся еще две квартиры. Она также задекларировала два автомобиля — Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140.

При этом годом ранее, когда Глацких заняла свою должность, ее годовой доход, согласно поданной декларации, составил 4,25 миллиона рублей.