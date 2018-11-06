Только за последние полгода несколько раз малолетки толпой избивали беспомощных людей. Некоторые подростки состояли в сообществе околофутбольных фанатов, или офников. На этапе формирования субкультуры офники отстаивали честь своей команды, однако сейчас их цель — самоутвердиться при помощи драки, футбол здесь больше ни при чем.
Если раньше заранее оговоренные встречи между фанатами проходили в лесу или спортзале, то сегодня обычные школьники исподтишка нападают на тех, кто слабее. Унижения они снимают на камеру и выкладывают в Сеть ради лайков.
Екатерина Фетисова из Смоленска воспитывает 15-летнего сына Дениса. Двадцать шестого сентября на него напали в парке четверо ровесников — повалили на землю, били ногами по голове, а потом скрылись. События того вечера Екатерина знает в подробностях: один из нападавших снимал расправу на камеру, а потом показал маме избитого.
«Денис дружил с мальчиком по имени Влад. Дружили крепко, но один раз поругались. Влад хотел собрать команду, чтобы моего сына побить, о чем Денис меня предупреждал. Я полагаю, что у них произошел конфликт из-за девочки — она нравилась обоим. В целом обычная ситуация, но никто не ожидал, что дети решат ее так гнусно», — объясняет Фетисова.
Однажды вечером, рассказывает она, та девочка позвонила Денису и позвала прогуляться. Мальчик радостно согласился. Встречу назначили в парке. Подружка завела его туда, где ничего не подозревавшего Дениса поджидала группа сверстников. Без каких-либо разговоров его избили толпой.
«Сын дома сразу рассказал, что произошло. Обидчиков знал шапочно — все из одного района, лица знакомые, но не общались. Опознал сын только одного парня, который всю драку снимал на телефон. Это был его лучший друг Влад…» — делится подробностями Екатерина.
Она с мужем отправилась домой к тому «другу», чтобы вместе поехать в отделение полиции. Мальчик же стал просить ее этого не делать: дескать, несколько дней назад у него состоялся суд — по обвинению в краже. «Так и сказал: «Мне в полицию совсем нельзя, пожалуйста!» Тогда — к отцу, говорю. Оказалось, что отца он боялся еще больше, чем суд, поэтому умолял его не выдавать», — продолжает мать пострадавшего.
Испугавшись ответственности, Влад скинул ей видеозапись — в качестве доказательства, что сам он Дениса не трогал. Так Екатерина увидела, что сначала ее сына избивали втроем, а потом присоединился четвертый, самый жестокий — он буквально прыгал у подростка на голове. Мать пострадавшего школьника уточняет, что Влад «слил» поименно всех товарищей. Следом нашли второго участника — Сашу.
«Поехали с ним в полицию, написали заявление. Мальчика допросили и отпустили. Я все спрашивала, зачем они это делали? Ответа не было. Видео он мне тоже скинул, да еще и с издевками — заявил, мол, скажите спасибо, что нас было мало, а то ваш сын вообще бы не встал. Никаких извинений. Это хуже, чем АУЕ», — разводит руками Фетисова.
Но больше всего ее волнует психологическое состояние сына. По ее словам, он долго не мог понять, как Влад, лучший друг, мог предать. А еще у парня сильное сотрясение головного мозга, поэтому теперь у него периодически идет кровь из носа. «Мы очень боимся за последствия. Несколько лет назад сыну в онкоцентре делали операцию по удалению части почки. Теперь, после таких ударов, даже боюсь подумать о последствиях. Опухоль может вновь начать расти», — переживает мать.
Следственный комитет организовал проверку, участников конфликта допросили. Екатерина тем временем нашла страницы мальчиков в соцсетях и обратила внимание на то, что всех их объединяет одна группа — околофутбольной направленности. «Их еще называют офниками. Влад рассказывал сыну, что они так часто делают: ищут слабых и бьют толпой. Я отыскала ролики, где они унижали других людей, как моего Дениса. Такие вот увлечения», — сетует она.
Сейчас все группы удалены, страницы заблокированы, однако Фетисова и ее подруги успели сделать скриншоты, которые, уверена она, обязательно помогут делу дойти до суда.
Субкультура офников зародилась еще в 1970-е на основе движения скинхедов, но особую популярность в России приобрела после выхода на экраны фильма «Околофутбола» в 2013 году. Идеология с годами менялась, возраст участников снижался. С трибун стадионов фанаты все больше перемещались в соцсети. Названия у их сообществ характерные: «Убитый офник» или «Разбитый…», «Лесной…», «Злой…», «Молодой…» и тому подобное.
Чтобы узнать, чем конкретно интересуется молодежь, корреспондент РИА Новости внедрилась администратором в одно из самых крупных сообществ околофутбольной направленности «Отбитый офник» (аудитория — свыше 50 тысяч человек). По правилам соцсети, большинство материалов, которые предлагают участники, не могут публиковаться, поскольку содержат призывы к агрессии и экстремизму. Их видит только администратор. В основном фотографии и ролики сделаны во время «забивов» — когда компании мутузят противников на договорных встречах. Однако некоторые видео записаны на улице средь бела дня или в помещениях, например в туалете: там толпой избивают одного школьника.
Еще один популярный вид сообщений — объявления о наборе в фанатский клуб или в «контору».
Приглашают преимущественно несовершеннолетних. К примеру: «Всем добра. Идет набор, 13-16 лет, контора представлена от Мытищ и до Сергиева Посада, потом до Москвы. Писать мне в лс». Внизу — эмблема той самой «конторы» с черепом и надписями на старославянском языке вперемешку с ненормативной лексикой. Среди офников есть и девушки. Как правило, никаких скидок в драках им не предоставляется.
Руководитель группы Максим Волк создал сообщество еще в середине 2000-х, когда сам был околофутбольным фанатом.
Он рассказал РИА Новости, что за 15 лет субкультура изменилась до неузнаваемости: «Если раньше в «конторах» были крепко сложенные парни, любители спорта и здорового образа жизни, то сегодня у офников в моде распитие алкоголя, курение, хулиганство — типа расписать автомобиль сотрудника полиции бранными словами».
«Все это мода, хайп, как сейчас говорят. Раньше «околофутбол» развивался так: есть клуб, и у него обязательно есть фанаты. Невозможно представить футбол без них — не будет красочного шоу, интриг, только скука. У каждого клуба свои враги. С кем-то можно вести мирные договоры, с кем-то нет. Поэтому драки — неизменный атрибут футбола. Даже когда команда проигрывает, фанаты в бою отстаивают ее честь. Но раньше были только договоренные драки, люди шли на риск осознанно, были подготовленными», — объясняет он на пальцах.
Сегодня, по словам Волка, истинные фанаты редко встречаются в Сети, хотя прежде целевая аудитория состояла только из них. Школьники же об «околофутболе» имеют весьма отвлеченное представление, полагает он.
«Сейчас совсем другие типажи пошли: для них важнее сделать красивое провокационное фото. Например, большинство «стариков», которые фанатеют за свой клуб, — язычники, а проще сказать — нацисты. Сейчас модно говорить, что ты язычник. О том, что в свои времена они приносили в жертву людей, младенцев, молодежь даже не знает. Они используют руны на логотипах, а в смысл не вникают: где руна смерти, где добра? Сделали гравировку на амулете, надели на шею и гордятся, что они в теме. Делают селфи, твердят на каждом углу: «Мы язычники». Им не надо вдаваться в подробности, ведь все просто ради лайков — это самое главное», — констатирует Волк.
Модных веяний много. «Модно пить пиво на камеру, быть плохим, модно даже лицо замазать, черными полосами закрыть глаза на фото, словно ты преступник, — перечисляет бывший фанат. — Увидели у кого-то — и погнали».
Стремление публиковать в соцсетях хайповый контент толкает в том числе и на издевательства, в особенности над слабыми. «Раньше не били слабых. Слабый — значит уже «мертвый». И это беспроигрышный вариант — обязательно получится зрелищно. Можно не заниматься спортом, не прилагать усилия. Ни о какой идеологии больше нет речи, только лайки и просмотры», — признает Волк.
Футбольные фанаты неоднократно принимали участие в различных политических и коммерческих акциях, в митингах. Но, как утверждают общественники, речь идет о взрослых — 20-25-летних, тех, кто действует осознанно. А юные офники становятся жертвой чужих интересов, ничего не подозревая. Руководитель направления по декриминализации подростков в Союзе добровольцев России Анастасия Ковалева рассказала РИА Новости, что в каждом регионе субкультура офников представлена по-своему. Где-то молодежь устраивает избиения и снимает это на камеру. В других городах активисты находили целые группы околофутбольщиков, занимавшихся вымогательством. Кроме того, не стоит забывать про те самые «конторы», которые работают тоже не бесплатно.
«Тот, кто хочет заработать, поставляет клиента, а «контора» отжимает у него деньги. Однако самая популярная история — бои. Этот вид бизнеса организован взрослыми: чтобы собрать два автобуса, делать ставки, вести стримы, не хватит организаторских способностей школьников. Так подростковую агрессию монетизируют. Дети думают, что находятся в клане с общей идеологией, но не понимают, что их просто используют как мясо», — разъясняет Ковалева.
Как правило, найти организаторов «забивов» крайне сложно, уточняет она. Но не стоит думать, что дети не понимают, какая их ждет ответственность.
«Они знают и о нарушении закона, и о криминальном подтексте. Если говорить об организованных выездах в лес целыми автобусами, там даже престижно выиграть бой, иметь проблемы с правоохранительными органами», — заключает Ковалева.
В МВД России не ведут отдельную статистику по подросткам, принадлежащим субкультуре офников. Однако с 2010 года Центр противодействия экстремизму (ЦПЭ МВД) работает с околофутбольными течениями и держит наиболее отличившихся «на карандаше». При этом к несовершеннолетним, которые только прикрываются фанатским движением, внимание особое.
Член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Совете Федерации, адвокат Евгений Корчаго не раз представлял в суде интересы лидеров крупных околофутбольных движений. Он рассказал РИА Новости, что его клиенты прекрасно осведомлены о внедрении подростков в ряды офников, чему совершенно не рады, поскольку такие представители лишь портят облик фаната. Об этой субкультуре, говорит он, знают и на уровне правительства. Однако пока конкретных инструментов реагирования нет. Корчаго отмечает: все слишком формализовано. По его мнению, нужно сосредоточить главные усилия на профилактической работе.
«Психология подростка такова, что он стремится к объединениям, лидерам. В условиях вакуума формируются такие вот субкультуры. И если в Москве проблема не так остра, то в депрессивных регионах молодежи совершенно нечем заняться», — полагает собеседник.
Кроме того, подростков нередко используют в меркантильных целях. «Я знаю, что такое бывает, особенно в глубинке, но найти организаторов крайне сложно. Это уже зона ответственности полиции», — отмечает он.
Вместе с тем, по его мнению, слишком драматизировать ситуацию не нужно. А вот задействовать родителей — крайне важно. Именно они быстрее всего могут понять, что у сына или дочери есть тяга к деструктивной субкультуре. Это не так сложно, считают эксперты. По словам детского психолога Ольги Петренковой, достаточно изучить подписки подростка в профиле в соцсетях: пробежаться по тем, кто у него в друзьях, изучить группы, которые его интересуют.
«Идеальная мера профилактики — разбирать реальные истории, а не апеллировать заученными фразами, которые как о стену горох», — подытоживает она.
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