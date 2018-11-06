«Денис дружил с мальчиком по имени Влад. Дружили крепко, но один раз поругались. Влад хотел собрать команду, чтобы моего сына побить, о чем Денис меня предупреждал. Я полагаю, что у них произошел конфликт из-за девочки — она нравилась обоим. В целом обычная ситуация, но никто не ожидал, что дети решат ее так гнусно», — объясняет Фетисова.

Однажды вечером, рассказывает она, та девочка позвонила Денису и позвала прогуляться. Мальчик радостно согласился. Встречу назначили в парке. Подружка завела его туда, где ничего не подозревавшего Дениса поджидала группа сверстников. Без каких-либо разговоров его избили толпой.