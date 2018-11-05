Московский планетарий отметит 89-летие

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Восемьдесят девять лет исполняется 5 ноября Московскому планетарию, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Пятого ноября Московский планетарий — старейший в России и один из самых больших в мире — отмечает 89-летие", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, планетарий был открыт в 1929 году. Его здание, возведенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, стало памятником эпохи конструктивизма. На строительство московского планетария было потрачено около 250 тысяч рублей. Он стал тринадцатым в мире: десять его предшественников находились в Германии, один в Вене и еще один — в Риме.