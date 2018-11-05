Шнуров написал стих про изнасилование дознавателя в Уфе‍

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стих, посвященный делу об изнасиловании девушки-дознавателя в уфимском отделении полиции.

В своем стихотворении Шнуров признается, что "не верит своим глазам", и сравнивает фигурантов дела с животными.

Ранее сообщалось, что трех высокопоставленных башкирских полицейских подозревают в изнасиловании своей коллеги, было заведено дело. По данным регионального СУСК России, резонансный случай произошел в ночь на 30 октября в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району.

Как сообщил РИА Новости источник, заявившая об изнасиловании 23-летняя девушка — дочь начальника одного из силовых подразделений МВД Башкирии.

Приказом главы республиканского МВД Романа Деева заподозренные в изнасиловании сотрудники полиции уволены из правоохранительных органов.

Кроме того, в ведомстве приступили к служебной проверке, которая должна выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Для участия в расследовании в Уфу из Москвы командированы сотрудники управления собственной безопасности МВД России.