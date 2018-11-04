В Москве фестиваль "День народного единства" посетили 525 тысяч человек

Участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве. 4 ноября 2018

Участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве. 4 ноября 2018

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Площадки фестиваля "День народного единства" в столице 3 ноября посетили 525 тысяч человек, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Фестиваль "День народного единства", посвященный культуре и традициям регионов и народов России, проходит в Москве с 3 по 5 ноября на площадках фестивалей "Московские сезоны", "Около 10,6 тысячи из них стали зрителями 49 концертов, 3,5 тысячи человек выступили в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции", — говорится в сообщении.

Кроме этого, более 20 тысяч гостей мероприятия покатались на каруселях, еще более четырех тысяч посетителей поучаствовали в народных играх и спортивных забавах. Почти 2,5 тысячи взрослых и детей научились новому на 203 мастер-классах.

Фестиваль "День народного единства" организован в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" и проводится во второй раз. В 2017 году на мероприятиях этого фестиваля побывали порядка полутора миллионов посетителей.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.