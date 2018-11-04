День народного единства на Тамбовщине собрал более 20 тысяч жителей

ТАМБОВ, 4 ноя – РИА Новости. Более 20 тысяч жителей Тамбова приняли участие в празднике в честь Дня народного единства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Только вместе, когда любовь к родной Отчизне выше всех национальных различий и различий в вероисповедании, мы сможем добиться успехов. За всю многовековую историю нашей страны святыми ценностями были и остаются свобода, независимость, суверенитет страны, вера в будущее. На территории Тамбовской области проживают представители более ста национальностей. И я могу с уверенностью сказать, что между нами нет противоречий. Всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, вместе делать наш край богаче и краше", — сказал губернатор области Александр Никитин, принявший участие в праздничных мероприятиях в областном центре.