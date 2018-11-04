МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства отметил, что на рубежных этапах будущее страны определяли мужество, сплочённость и воля народа.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в РФ в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

"В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее родины, ее спасение. И судьбу страны неизменно определяли мужество, сплочённость, воля народа. Сегодняшний праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более 4 веков. Но не меркнет величие подвига, на который подняла народ тогда любовь к отечеству, объединила людей разных национальностей и сословий. Они положили конец смутам, раздору, предательству", — сказал Путин на церемонии награждения в Кремле.

Он отметил, что тогда была восстановлена прочная власть. "Не позволили захватчикам разрушить, ослабить свое государство и единство российской нации", — добавил он. По словам Путина, предки своим примером завещали заботиться о России, хранить суверенитет государства, беречь мир и согласие.