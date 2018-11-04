Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 4 ноября 2018

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Вместе с президентом в церемонии участвовали представители различных религиозных объединений: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ Евангелической-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава русской старообрядческой церкви, митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский и другие.

Кроме того, в церемонии участвовали члены совета при президенте по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций, школьники и студенты.

Президент выехал из ворот Спасской башни, когда другие участники церемонии уже собрались. Вместе с патриархом Кириллом они первые возложили цветы к памятнику. После к монументу пошли остальные представители духовенства и представители молодежных организаций.

Возложив цветы, Путин коротко пообщался с руководителями религиозных объединений. Все поблагодарили его за защиту традиционных ценностей и попросили о совместном фото. "Обычно вы с молодежью фотографируйтесь, а с духовенством, может быть, сегодня сфотографируетесь?", — обратились к президенту.

"С удовольствием", — сказал он.

Далее последовало совместное фото, после чего президент коротко пообщался с молодежью. Эта беседа также закончилась общей фотографией.

По окончании церемонии и короткого общения Путин и патриарх Кирилл сели в президентскую машину проекта "Кортеж" и вернулись на территорию Кремля.