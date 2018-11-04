Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и тепло до 8 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"В Москве сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице 6-8 градусов, в Подмосковье 4-9 градусов", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в воскресенье в столице будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.