Роскомнадзор направит запрос в "Акадо" из-за публикации данных абонентов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор направит запрос интернет-провайдеру "Акадо" в связи с информацией о публикации персональных данных клиентов в открытом доступе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на двух IT-экспертов и собственное исследование написало, что в открытом доступе в интернете оказались персональные данные абонентов "Акадо" — их имена, телефоны и домашние адреса, в том числе политиков и бизнесменов из элитных поселков на Рублевке. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что "Акадо" не публикует в открытом доступе персональные данные своих клиентов.

"Роскомнадзор направит соответствующий запрос", — сказал представитель службы, отвечая на соответствующий вопрос.

Группа компаний "Акадо" — телекоммуникационный холдинг, осуществляющий деятельность в Москве и Московской области, а также в Минске. Один из крупнейших операторов связи московского региона.