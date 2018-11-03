Проект реставрации памятника Минину и Пожарскому может быть готов в марте

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Проект реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому в Москве могут подготовить к марту 2019 года, сообщила РИА Новости начальник управления общественных связей Государственного исторического музея Мария Лемигова.

Ранее Государственный исторический музей (ГИМ) объявил сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому, необходимая сумма — 46 миллионов рублей. Памятник был установлен на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования. В конце 2016 года памятник официально перешел в ведение ГИМ. Специалисты изучили монумент и пришли к выводу, что его состояние вызывает опасения, после чего было принято решение провести реставрационные работы. На данный момент собрано около 2,5 миллионов рублей.

"Проект реставрации мы планируем получить весной следующего года, в марте. Думаем, что первые результаты исследования мы сможем анонсировать уже в декабре", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, пробы на состояние памятника специалисты возьмут после парада на Красной площади 7 ноября. Лемигова отметила, что определить этапы проведения реставрационных работ можно только после детальных исследований и заключения коллектива реставраторов.

Специалисты отразят методику работ по реставрации памятника в окончательном проекте. "Нам необходимо, чтобы проект был утвержден Минкультуры, после этого все будет понятно", — заключила собеседница агентства.