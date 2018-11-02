Новый корпус детской клиники и онкодиспасер появятся на Смоленщине до 2020

СМОЛЕНСК, 2 ноя — РИА Новости. Новый лечебный корпус областной детской клинической больницы и онкологический диспансер появятся в Смоленской области до 2020 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Перспективы строительства новых медицинских учреждений в регионе обсудил губернатор области Алексей Островский и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Губернатор отметил, что определены два варианта решения вопроса строительства медучреждений.

"В случае, если региональное софинансирование составит 13%, то в течение 2019-2020 годов будут выделены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы, а в последующие три года за счет средств федерального бюджета — построены данные объекты. Если же софинансирование предусмотрят в меньшем объеме, на уровне 3%, тогда сроки реализации этих масштабных проектов существенно сократятся, и мы сможем ввести их в эксплуатацию в ближайшие годы. В любом случае строительство лечебного корпуса детской больницы и онкодиспансера одобрено — в скорой перспективе в нашем регионе появятся новые современные учреждения здравоохранения", — сказал глава региона.

В пресс-службе отметили, что сегодня Смоленская областная детская клиническая больница является ведущим учреждением региона по оказанию медицинской помощи детям. Между тем, построенные в начале и середине прошлого века учреждения здравоохранения подобного профиля в настоящее время не соответствуют современным требованиям и нормам. Недостаток площадей в них достиг критического уровня, что не позволяет разместить высокотехнологичное оборудование и создать необходимые функциональные подразделения для оказания медицинской помощи детям в соответствии с действующими стандартами. Часть специализированных педиатрических отделений (общей мощностью 140 коек) функционирует на базе стационара для взрослых, где размещаются отделения детской хирургии, в том числе, койки неонатальной хирургии, детской травматологии и ортопедии, детской офтальмологии, детской оториноларингологии и детской неврологии.

"Что касается обоснования строительства нового онкологического диспансера, то на протяжении ряда лет онкологическая служба Смоленской области испытывает существенные проблемы, связанные с отсутствием в регионе типового онкологического диспансера и, как следствие, отсутствием возможности оказания централизованной помощи онкологическим больным и трудностями в организации маршрутизации пациентов. В настоящее время онкологический диспансер расположен в приспособленных зданиях 1936 года постройки. Учреждение размещается на 9 площадках в разных районах города, что, безусловно, затрудняет логистику оказания помощи, создавая неудобства для пациентов. Нехватка площадей также препятствует дальнейшему развитию в Смоленской области современных инновационных технологий для лечения онкологических заболеваний, что вынуждает больных уезжать на лечение в соседние регионы", — говорится в сообщении пресс-службы.

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