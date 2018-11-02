В Майкопе выбрали имя котенку, благодаря которому был погашен долг приюта

КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Котенка, благодаря которому погашен долг приюта для животных в Майкопе в 340 тысяч рублей, назвали Золотой, сообщили РИА Новости в местной общественной организация "Помощь бездомным животным".

Ранее в общественной организации рассказали, что в конце октября девушка, которая пожелала остаться неизвестной, принесла в майкопский приют для животных больного котенка. Узнав о том, что приют собрался приостанавливать работу на приём из-за сформировавшегося перед ветеринарной клиникой крупного долга, она решила оплатить его и внесла деньги на счёт клиники. Это стало самым крупным пожертвованием за всю историю приюта. История получила широкую огласку в СМИ.

"Мы сразу согласовали с девушкой, потому что она у нас виновник торжества, и котенка в шутку называем Золотой", — сказала одна из координаторов группы приюта в соцсетях вконтактепанова.

Котенок пока остается на лечении в клинике.

"Желающие забрать котенка есть. Но посмотрим, сколько их останется, когда весь этот шум упадёт… Огромное количество людей по всей России, мы не знаем, кто из них серьезно пишет, кто нет… Некоторые люди хотят на этом хайпануть", — добавила собеседница агентства.