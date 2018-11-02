В Майкопе выбрали имя котенку, благодаря которому был погашен долг приюта

КРАСНОДАР, 2 ноя — РИА Новости. Котенка, благодаря которому погашен долг приюта для животных в Майкопе в 340 тысяч рублей, назвали Золотой, сообщили РИА Новости в местной общественной организация "Помощь бездомным животным".
Ранее в общественной организации рассказали, что в конце октября девушка, которая пожелала остаться неизвестной, принесла в майкопский приют для животных больного котенка. Узнав о том, что приют собрался приостанавливать работу на приём из-за сформировавшегося перед ветеринарной клиникой крупного долга, она решила оплатить его и внесла деньги на счёт клиники. Это стало самым крупным пожертвованием за всю историю приюта. История получила широкую огласку в СМИ.
"Мы сразу согласовали с девушкой, потому что она у нас виновник торжества, и котенка в шутку называем Золотой", — сказала одна из координаторов группы приюта в соцсетях вконтактепанова.
Котенок пока остается на лечении в клинике.
"Желающие забрать котенка есть. Но посмотрим, сколько их останется, когда весь этот шум упадёт… Огромное количество людей по всей России, мы не знаем, кто из них серьезно пишет, кто нет… Некоторые люди хотят на этом хайпануть", — добавила собеседница агентства.
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Шок шок шок…￼￼￼))) Друзья мы до сих пор не можем прийти в себя хорошем смысле слова…за почти 6 лет существования нашей группы, такое волшебство,как пару дней назад, случилось в первый раз ￼￼￼теперь по порядку: к нам обратилась девушка, с просьбой принять котенка. Мы объяснили что к сожалению пока не можем: долг перед клиникой 340 тысяч, собак и кошек в приюте и на передержке в общей сложности около 100. На что девушка предложила……. оплатить наш долг ￼￼ сначала мы подумали может это злая шутка? Или мы чего то не поняли…. но девушка просто поехала в Айболит и оплатила ВЕСЬ НАШ ДОЛГ. ПОЛНОСТЬЮ….!!!!!!￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼340 тысяч рублей!!!!!!! в шоке были абсолютно все. Котенка в шутку назвали Золотым￼, ведь если бы он не попался на пути девушке, неизвестно, случилось бы это чудо или нет))))) спасибо огромное этой замечательной девушке с добрым сердцем ￼￼она просила не писать ее имя,но фото с тем самым котенком выложить разрешила))) мы очень хотели чтобы вы все увидели лицо Ангела Хранителя нашей группы, которая нас просто спасла!!!! Долга нет,мы снова можем помогать животным)))) спасибо огромное от всех хвостиков Майкопа и от всех нас)))) огромного счастья, пусть все добро вернется ￼￼￼￼￼￼