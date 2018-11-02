В Москве более чем миллиону детей сделали прививки от гриппа

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Более 1 миллиона детей в Москве были привиты от гриппа в рамках масштабной кампании по вакцинации, что на 15% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы со ссылкой на руководителя департамента Алексея Хрипуна.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в начале сентября и продлится до 1 декабря. Планируется, что в этом году вакцинацию пройдут 3,2 миллиона жителей региона.

"На данный момент вакцинацию от гриппа в Москве прошли уже более миллиона детей, что почти на 15% больше, чем в прошлом году", – сказал Хрипун.

Он также добавил, что дети с шести месяцев и школьники входят в группу риска по заболеваемости гриппом, поэтому власти уделяют особое внимание их защите.