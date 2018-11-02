Киселев потребовал освободить Вышинского

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского невозможно обменять на задержанных в России граждан Украины, заявил журналистам генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на акции в поддержку Вышинского в Москве.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"У меня абсолютно категорическое требование — освободить Кирилла Вышинского, потому что вплетаться в этот бред нынешних украинских властей совершенно не хочется. Не хочется вступать ни в какой торг, потому что они будут торговаться и пытаться на кого-то менять Кирилла, а это невозможно в данной ситуации", — сказал Киселев на акции, которая проходит в пятницу у здания посольства Украины в Москве.

Ранее Киселев заявил, что Вышинского задержали с целью "обменять на кого-то из тех, кто прибыл сюда с взрывчаткой, готовясь совершить террористические акты".

Вышинский находится под арестом уже несколько месяцев. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил разочарование решением суда на Украине, который в третий раз продлил арест Вышинского, он призвал украинские власти освободить журналиста.