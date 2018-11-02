В МАИ откроют памятную доску писателю-сатирику Михаилу Задорнову

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятной доски писателю-сатирику Михаилу Задорнову состоится в пятницу в Московском авиационном институте, на факультете, который он окончил, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Михаил Задорнов, который долго время боролся с онкологическим заболеванием, ушел из жизни в ноябре 2017 года в возрасте 69 лет. Его похоронили в Юрмале.

"Второго ноября в Московском авиационном институте при участии министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского состоится открытие памятной доски известному выпускнику вуза — писателю Михаилу Задорнову. Бронзовая памятная доска изготовлена по инициативе Российского военно-исторического общества скульпторами Денисом Стритовичем и Тимуром Юрченко", — говорится в сообщении пресс-службы.

Имя Задорнова увековечат на здании "Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки". Ранее здесь располагался факультет "Двигатели летательных аппаратов", именно его окончил писатель.

Кроме того, в этот день в МАИ откроется фотовыставка, посвященная писателю-сатирику, и пройдет спектакль-рассказ, который объединит сцены из студенческих программ разных лет, миниатюры, песни, уникальные фото- и видеоматериалы.

"Незадолго до ухода из жизни Михаил Задорнов заканчивал работу над книгой о вузовском периоде своей жизни. Сейчас книга издана и будет подарена каждому зрителю и участнику творческого вечера", — добавили в пресс-службе.

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".