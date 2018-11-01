В нацпарке "Земля Леопарда" в Приморье ввели противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Противопожарный режим ввели из-за напряженной пожароопасной обстановки в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, где обитает редкий дальневосточный леопард, сообщает парк.
"В полную готовность приведен весь инспекторский состав охраняемых территорий. Посещение национального парка и заповедника вне туристических маршрутов временно запрещено", — говорится в сообщении.
"Мониторинг пожароопасной обстановки ведется круглосуточно, организовано усиленное патрулирование территории. В первую очередь мы работаем на упреждение палов и пожаров на охраняемой территории. Сухие травы и кустарники в мгновенье ока охватывает пламя от любой искры. От огня могут пострадать сотни гектаров лесных насаждений", — сказал замдиректора "Земли леопарда" по лесохозяйственной службе Георгий Лихачев.
Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах парка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 86 взрослых особей леопарда и 21 котенок.